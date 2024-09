Serbia vs Spagna | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo A di Nations League 2024/2025 che comprende anche Danimarca e Svizzera. Sulla carta non sembra esserci partita, ma i padroni di casa vogliono giocarsela contro i neo Campioni d’Europa.vssi giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Rajko Mitic di Belgrado.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I serbi sono reduci da un Europeo molto deludente visto che non sono riusciti nemmeno a superare la fase a gironi. Nonostante ciò è stata rinnovata la fiducia al ct Stojkovic per cercare di guadagnare almeno il secondo posto in questa competizione.