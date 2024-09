Roma Corriere dello Sport | Sempre nel mirino Hummels ma sullo sfondo spunta Manolas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Ufficializzato Hermoso e salutato Smalling, la dirigenza dellaè al lavoro per completare il reparto difensivo. Data la chiusura del mercato, l’ultimo tassello dovrà arrivare per forza dagli svincolati, da cui la coppia Souloukou-Ghisolfi ha già pescato il centrale ex Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce il, il primo nome sulla lista èquello di Mats, che per esperienza e qualità sarebbe il rinforzo ideale per il reparto arretrato di Daniele De Rossi. Il club giallorosso ha offerto un contratto annuale da 2 milioni più bonus, con possibilità di rinnovo alle stesse cifre per un ulteriore altro anno al raggiungimento di un certo numero di presenze. La trattativa con il centrale teutonico ex Borussia Dortmund però non è conclusa, perché il giocatore ha chiesto 24 ore di tempo per valutare altre proposte, tra cui quella del Galatasaray.