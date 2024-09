La Nutella vegana a Napoli è già in vendita in maniera illegale ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024) Se il grado di interesse verso un prodotto si misura dall’interesse che si sta scatenando attorno a esso, allora laplant-based ha già fatto centro. Oggi è stata ufficialmente presentata, tra poche ore arriverà sui banchi dei supermercati, ma a(nel quartiere Pigna Secca) è già inda un po’. Una truffa orchestrata da un commerciante partenopeo che aveva messo le mani su un carico rubato destinato alla Francia, affinché le confezioni fossero inoggi, giorno del lancio. Le confezioni diplant-based, assolutamente originali, ma ottenute in, sono state vendute con un forte sconto, 2,60 euro, al posto dei 4,50 del costo ufficiale. Troppo per non destare sospetti.