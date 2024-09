Ciclismo i convocati dell' Italia per gli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 - Assodato il forfait di Filippo Ganna, alle prese con un surplus di stanchezza da valutare a lungo termine anche in ottica Mondiali, l'si prepara comunque a giocarsi al meglio le sue chance per glidi, in programma in Limburgo dall'11 al 15 settembre: il primo step è svelare l'elenco deie convocate'avventura in terra belga. ISi parte dagli uomini scelti da Daniele Bennati per la prova in linea: Jonathan Milan, il capitano designato alla luce'eccellente stato di forma in corso, Simone Consonni, Jacopo Mosca, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin, con Mirco Maestri come riserva.