Arte | arriva la scultura fatta di 3mila diamanti e platino

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Sarà esposto da oggi 3 al 15 settembre a Conegliano: si chiama The White Olive Tree, un' opera d'unica al mondo, messa a disposizione a favore della raccolta fondi per le malattie rare organizzata per Associazione Agito (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei) nei 50 Anni di Breda Gioielli. L'opera d'presentata da L'articololadiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.