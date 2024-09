Strage di Paderno cosa prevede la legge italiana per i minorenni accusati di omicidio?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 2 settembre 2024) La notizia dellafamiliare diDugnano, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 17 anni, Riccardo, ha ucciso padre, Fabio Chiaroni, la madre Daniela Albano e il fratellino Lorenzo di 12 anni, a colpi di coltello da cucina, ha fatto molto scalpore nelle ultime ore. Specificando che le indagini degli inquirenti sono ancora in corso e che va valutato il movente che ha portato il gesto, vediamolaper iche sonodi. In Italia, il sistema di giustizia penale per i minori è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che stabilisce un complesso di norme specifiche per i procedimenti a carico dei minori di 18 anni. Questo sistema si basa su principi di protezione, recupero e reintegrazione sociale del minore, tenendo conto della sua vulnerabilità .