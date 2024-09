Perché ha ucciso il padre per ultimo Strage di Paderno ipotesi agghiacciante | Non è stato un caso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)di, il 17enne reo confesso autore del triplice omicidio di mamma, fratello 12enne e papà potrebbe avereilpernon per una. Intervistata da Fanpage.it, la psicologa clinica e neuropsicologa Debora Gatto racconta cosa potrebbe essere scattato nella testa del ragazzo. “È sempre importante fare una premessa. In questo momento possiamo solo avanzare delle, non conoscendo a fondo la storia personale e familiare del ragazzo. Questa affermazione, a mio avviso molto significativa, può far pensare a un disturbo legato alla derealizzazione”. >> “Morti marito e moglie”. Incidente choc sull’isola delle vacanze, i corpi trovati dal figlio: non li aveva visti tornare “La derealizzazione è un fenomeno psicologico dissociativo che fa percepire al soggetto un senso di irrealtà o un notevole distacco dal mondo esterno.