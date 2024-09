L’incidente lungo la Zingara Morta il ritorno alla vita a Benevento | Claudia Cretti sfiora la medaglia paralimpica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSette anni per abbracciare un sogno, peccato solo di non averlo potuto concludere con unaal collo. Podio solamenteto e quarto posto che a qualcuno potrebbe far storcere il naso ma perrappresenta solo il punto di partenza, o meglio di ripartenza.poteva rappresentare l’interruzione del proprio percorso e, invece, si è trasformata nella tappa del. La ciclista bergamasca, nel 2017, fu protagonista di una spaventosa caduta durante una tappa del giro d’Italia femminile. Una cadutala, a 90 km orari, che la costrinse al coma per tre settimane e a due interventi. La botta al guardrail fu devastante. Ricoverata all’allora Rummo di, i medici sanniti l’hanno curata con amore e con grande attenzione, riportandola