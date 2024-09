Leao che caos | attacco diretto al presidente poi il dietrofront

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il portoghese replica a Di Canio ma fa una gaffe pazzesca, postando su X una foto dell’ex calciatore ma di un account particolare Paolo Di Canio ha colpito nel profondo di Rafa. Le critiche dell’ex giocatore della Lazio e del Milan nei confronti del portoghese hanno fatto breccia, tanto che il milanista ha replicato su X in modo anomalo e del tutto sorprendente. Il calciatore del Milan Rafaha replicato su X a Paolo Di Canio dopo che l’aveva criticato per il suo atteggiamento ma la risposta è stata una gaffe (Ansa Foto) Cityrumors.itL’attaccante del Milan, nella sua risposta, non è che abbia utilizzato nessuna parola nella sua immediata replica, ma alla fine ha deciso di pubblicare una sola foto di repertorio dell’ex calciatore del Milan e della Lazio, accompagnandola da quattro puntini di sospensione.