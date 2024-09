La copertina di Panorama premiata da Nascapas

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024), il celebre blog che raccoglie e seleziona le migliori copertine dei periodici di tutto il mondo pubblicati durante la settimana, ha menzionato per la quinta volta sul suo profilo Instagram ladi, uscita in edicola il 28 agosto. Questo numero è dedicato alla Germania, la nazione un tempo considerata la locomotiva d’Europa, che ora si trova in difficoltà a causa di un sistema produttivo profondamente destabilizzato. L'assenza di forniture di gas a basso costo dalla Russia e la crisi del tradizionale mercato cinese, da sempre destinazione privilegiata dell'export tedesco, hanno contribuito al declino della potenza economica tedesca, riducendo il suo status a un lontano ricordo.