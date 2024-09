Le spese fisse pesano troppo sulle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Bollette, Tari, Imu, tasse scolastiche e chi più ne ha, più ne metta: le cosiddette "" stanno diventando una parte sempre più significativa del budget delle. Una recente analisi condotta dall’Ufficio Studi di Confcommercio prevede che a fine 2024 questeavranno rappresentato quasi il 42% del totale dei consumi delle(41,8% per l’esattezza), 5 punti percentuali in più rispetto al 1995. Su una spesa media annuale pro capite di circa 21.800 euro, oltre 9mila euro sono destinati a coprire i costi insopprimibili, con un aumento di 348 euro rispetto al 2019. Tra queste, la spesa per l’abitazione risulta essere la più elevata: 4.830 euro. Poi ci sono le bollette: la spesa media è di 1.721 euro.