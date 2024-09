La Senna inquinata è un tormento anche per le Paralimpiadi | il triathlon rinviato a domani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Ladà ilalle. Le piogge di questi giorni a Parigi hanno peggiorato una situazione già instabile di suo, tanto che gli organizzatori hanno deciso di rinviare le gare di. Scrive l’Equipe: “Era lo scenario più temuto, ed è successo. Molto instabile negli ultimi giorni a causa delle piogge cadute a Parigi e dintorni, la qualità dell’acqua dellanon è stata ritenuta abbastanza buona questa domenica mattina durante gli ultimissimi test per consentire lo svolgimento delle gare didei Giochi paralimpici. «La salute degli atleti è la priorità e in queste condizioni le gare di paranon possono svolgersi questa domenica», spiegano gli organizzatori, che in un comunicato stampa rinviano gli undici eventi a lunedì.