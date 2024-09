Il debutto dei sogni nel tempio di Maradona tutti pazzi per Lukaku | le pagelle dopo Napoli-Parma

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Romelusi è presentato al meglio dinanzi ai suoi nuovi tifosi. L’attaccante ha già siglato la prima rete in azzurro. Un estate di trattative, chiamate, allenamenti e tanto altro. Si potrebbero riassumere così gli ultimi mesi di Romelu. Quest’ultimo, ha aspettato ile ci ha sperato fino all’ultimo. La notizia tanto attesa è poi arrivata: concluso l’accordo tra il club azzurro e il Chelsea per l’acquisto. Da quel giorno la musica è cambiata, vista la volontà dell’attaccante di sposare il progetto partenopeo e sopratutto di farlo con il suo allenatore preferito, naturalmente Antonio Conte. Il neo condottiero non ha mai dubito del belga, anche quando le condizioni fisiche non erano delle migliori. Infatti, l’ex Roma è sempre stato la prima ed unica scelta per il reparto offensivo.