I 90 anni dell’hotel Ricchi | Siete la storia della città

(Di domenica 1 settembre 2024) Unabella, come altre centinaia. Quelle delle pensioncine a conduzione familiare, tirate su col sudore e le cambiali, che nei decenni si sono ingrandite, un piano dopo l’altro, e poi sono state ristrutturate e trasformate in alberghi. Ieri l’omaggio dell’amministrazione all’hoteldi San Giuliano, la cuidi ospitalità è lunga 90, dal 1934 a oggi, e si dipana attraverso cinque generazioni,stessa famiglia. "Simbolo delle migliaia di famiglie riminesi che avevano un sogno e se lo sono costruito con le loro mani, facendo ladi Rimini", ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad. Tutto ha inizio quando Primosposa Maria Angeli. Lui, capomastro, si sposta dall’entroterra e individua nella zona di San Giuliano mare il terreno sul quale costruire la casa e la propria famiglia, che sarà riempita da cinque figli e in seguito da numerosi nipoti.