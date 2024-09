Gli U2 e il nuovo film allo Sphere | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024) Gli U2 celebrano i loro oltre 40 anni di carriera con unche offre un’esperienza immersiva dei loro ultimi concertidi Las Vegas. Dopo essersi esibiti per quasi un anno senza mai fermarsi, adesso la band irlandese vuole proporre qualcosa diai suoi fan. A quasi due anni dall’uscita dell’ultimo anno in studio in questi ultimi mesi gli U2 sono tornati più carichi che mai sul palco, senza risparmiarsi affatto. È da questa esperienza nella dimensione live che è nata l’idea del, diretto da The Edge, componente della storica band, e disponibiledi Las Vegas già da settembre. Arriva ildegli U2 girato, foto Ansa – VelvetMagSono entrati appena compiuti i primi 25 anni di carriera, requisito minimo, di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame.