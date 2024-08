Regionali Liguria Boccia | Renzi? Non può fare come Pippo Franco che tifa per Lazio e Roma nella stessa partita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) “Il Partito democratico continuerà ad essere testardamente unitario in Parlamento e nel Paese”. Francesco, nel corso di un’intervista a ilFattoQuotidiano.it, affronta il tema del cosiddetto ‘campo largo’. Il tema, è noto, riguarda la presenza o meno di Matteoe di Italia Viva nel centrosinistra, dopo che l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario dem ha indicato il centrosinistra quale parte del campo in cui schierarsi. “Noi partiamoproposta di alternativa al centrodestra da un blocco formato da PD, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra e questo è già un grande risultato ottenuto grazie all’opposizione parlamentare in questi primi due anni di governo Meloni e questo ha già semplificato il quadro del 2022, quando le opposizioni erano divise in tre blocchi – poi, spiega– il 9 giugno ha sancito il fallimento del terzo polo. Lo dicono gli elettori”.