Progetto per disoccupati Napoli Nappi e BaroneLega | grande risultato attenzione massima del Governo per città e lavoratori 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “L’approvazione delche consentirà l’inserimento al lavoro di centinaia dinapoletani rappresenta un ulteriore e forte segnale del cambio di passo rispetto al passato sul tema fondamentale dell’occupazione nei nostri territori. L’ennesima conferma che questoopera per il superamento dell’assistenzialismo, con investimenti importanti e con le necessarie visione e progettualità per aprire la strada, dopo anni e anni di immobilismo delle sinistre, a percorsi verso il lavoro vero pere inoccupati. Un sentito grazie al nostro sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon per l’impegno costantemente profuso nel risolvere un problema annoso, lavorando in silenzio, con i fatti. Avanti così”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a