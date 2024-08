Marsiglia De Zerbi | Soddisfatto del mercato il club ha lavorato bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Oggi sonodella rosa che è stata costruita. Sonodi quello che ha fatto la società. Ci sono stati molti cambiamenti. Alcuni giocatori partenti si sono rifiutati di partire, il che ha complicato un po’ le cose in termini di arrivi. Ma abbiamo preso Greenwood, Hojbjerg, Rowe, Wahi, Maupay, Cornelius, Brassier, Carboni, Koné. Penso che ilabbiamolto“. Sono queste le parole di Roberto De, tecnico del, prima della trasferta a Tolosa. Sugli obiettivi della società: “Se devo dire qualcosa sono onesto e trasparente e quindi non dico cose che non penso. Oggi, nonostante tutte le difficoltà incontrate dal, abbiamo realizzato unimportante. Credo che ilabbia lanciato un progetto per il futuro che non è solo per quest’anno, non solo per questi mesi. Per fare, ci vuole tempo.