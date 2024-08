’Trick or Treat’ e ’NanoWar Of Steel’ Tutti gli ospiti del SummeRock

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’estate altidonese si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile con l’edizione inaugurale del2024, in programma domani e domenica al Parco dei Due Ponti a Marina di Altidona. Il Festival si preannuncia quale punto di riferimento per il panorama musicale del centro sud Italia, e sarà una vera e propria celebrazione del rock in tutte le sue forme, offrendo musica, divertimento e pura energia. Grazie alla collaborazione con l’internazionale Soundout 432hz, Lighthouse Entertainment e Alchemy Entertainment, ilnasce con l’obiettivo di portare il meglio della musica hard & heavy sul territorio italiano. Questa edizione di debutto non solo offrirà un’esperienza unica per il pubblico, ma getterà anche le basi per un’edizione 2025 che si preannuncia ancora più spettacolare, con la promessa di artisti internazionali di grande calibro.