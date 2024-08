Meloni indica Raffaele Fitto come nuovo commissario europeo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il governo italiano ha designato il ministro per gli Affari europei,. La nomina è stata annunciata Giorgiadurante il Consiglio dei ministri del 30 agosto. La premier ha spiegato che la decisione avviene in un contesto di grandi sfide e opportunità e la nomina intende rafforzare la presenza dell’Italia In Ue. L’Italia ambisce quindi a ottenere una delega importante e, possibilmente, una vicepresidenza esecutiva nella Commissione europea, ma anche a recuperare i rapporti logorati dopo le elezioni. L’uomo giusto in UE:“è persona di grandissima esperienza” Il governo italiano ha ufficialmenteto, una decisione che la premier Giorgiaha presentatofrutto di un’attenta riflessione durante il Consiglio dei ministri.