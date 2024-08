Dark Tale | alla Mostra del cinema di Venezia un film breve girato a Caivano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il legame indissolubile di un fratello e una sorella narrato attraverso la fiaba; il racconto di quelle che si presentano come tre storie, ma lo sono solo apparentemente; una atmosfera cupa che riesce a valicare una collocazione spazio-temporale. Questi alcuni elementi di ‘A’(25 minuti) di Vincenzo Lamagna prodotto da Nanoproduction e, nel Napoletano. L’opera sarà proiettata domenica alle 14:45 all’81esimainternazionale d’artetografica di, all’interno del Venice Production Bridge. L’appuntamento è in Sala Pasinetti. “Siamo onorati e felici di avere quest’opportunità ”. Così Lamagna, che aggiunge: “è un palcoscenico importante e, sebbene ilsia ancora all’inizio del suo percorso, ci auguriamo che in questo modo riesca ad arrivare a più persone possibili”.