Baseball Serie B nazionale | sfida a Potenza Picena Fano scatta la missione salvezza Domani via ai playout con le Pantere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Inizieràla nuovadel’94, che per la terza stagione consecutiva cercherà di tenersi stretta laB attraverso i. Riuscite quelle ai danni della Junior Rimini Pirati nel 2022 e dei Boars Grosseto l’anno scorso, i fanesi stavolta ci proveranno a scapito delle(Mc). L’obiettivo è importante anche perché, se centrato, consentirebbe agli arancioneri del presidente Antonio Vallieri di sistemarsi per la decima annata di fila ai blocchi di partenza del campionato di B. Gara 1 di questadegli spareggi per non retrocedere è in cartellone per le ore 15 sul diamante della formazione potentina, dove si disputerà pure il secondo confronto, in programma alle 10 del giorno successivo, domenica 1 settembre.