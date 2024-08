L’ennesima proposta di legge italiana metterà fine al telemarketing selvaggio?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’Italia ci prova, un’altra volta. Visto l’insuccesso del Registro delle Opposizioni e i confini labili del Codice di Condotta, in Parlamento – siamo ancora nella fase dell’analisi delle Commissioni alla Camera dei deputati – è sbarcata una nuovadiper quello che può essere considerato il riordino del settore degli operatori di call center. Si parla degli aspetti contrattualistici (relativamente ai dipendenti), ma anche dei comportamenti a cui devono ottenersi: sia per quel che riguarda gli inbound (coloro i quali ricevono chiamate dai cittadini, a mo’ di servizio clienti telefonico), sia per quel che concerne gli outbound (coloro i quali effettuano telefonate di tipo commerciale per conto delle aziende).