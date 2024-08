La cultura vien mangiando

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) A marzo 2024 una ricerca di YouGov ha riportato che tra i primi dieci cibi ordinati a domicilio dagli italiani si classificano sushi, cucina cinese, cucina messicana e anche cucina thailandese, che supera la pasta e i prodotti di pasticceria. Sono dati che ancora una volta sottolineano come la fascinazione per la buona cucina sia una caratteristica nostrana, che travalica volentieri confini e continenti e non solo per quanto riguarda le consumazioni a domicilio. Tuttavia se il piacere di ordinare un piatto di ramen o pad thai è cosa comune e risaputa, meno chiaro è il reale livello di consapevolezza di coloro che decidono di entrare in un ristorante che propone piatti di cucina cosiddetta etnica.