Giulia De Lellis parteciperà al Festival di Venezia in qualità di attrice | ecco in quale pellicola la vedremo

(Di giovedì 29 agosto 2024)Depronta a sbarcare all’81.ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica dinei panni di. Dopo i tanti red carpet in cui era stata invitata come una delle influencer più richieste d’Italia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a breve arriverà al Lido come protagonista di uno del corto 101% di Andriy Odlyvanyy, con la regia di Serena Corvaglia, realizzato da One More Pictures con Rai Cinema. Nel cast oltre alla Deanche Andrea Arru, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. Le canzoni “El Pibe De Oro” e “Una Come Te” sono di Geolier. Ad annunciare la sua partecipazione la stessatramite i suoi social. Le parole dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi: Devo dirvi una cosa, stavo solamente aspettando il momento giusto, insomma dei tempi.