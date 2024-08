Fate schifo Niccolò si è arrabbiato Ultimo cosa è successo al funerale della nonna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non c’è pace per, nemmeno in un momento doloroso come quello di un lutto in famiglia. Il cantante, all’anagrafeMoriconi e presto papà, ha persoGina. Aveva 96 anni ed erano molto legati. Era stato suo padre a dare la triste notizia lo scorso 26 agosto: “Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuoFerragosto e ci hai mostratosignifica vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto” ha scritto su Facebook sotto a una sua foto.invece è rimasto in silenzio social. Come detto era molto attaccato alla, con lei aveva anche lanciato l’album Altrove, con un post su Instagram. Hanno invece fatto parecchio rumore alcuni suoi fan, decisamente troppo invadenti e irrispettosi. Alcuni si sono presentati in clinica nel tentativo di avere un contatto con l’artista. Leggi anche: “Sono una coppia”.