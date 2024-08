Dietro le quinte Venti camion all’opera per spostare ogni motorhome

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cominciano quando tutto è finito e finiscono prima che tutto abbia di nuovo inizio: in mezzo ci sono migliaia di chilometri da coprire con rigide tabelle di marcia, spostando 1400 tonnellate di merci di alto valore. Se all’autodromo si può aprire il sipario sul Gran premio d’Italia, è grazie anche agli operatori e ai tecnici specializzati di Dhl Motorsports, divisione del colosso mondiale Dhl che oggi celebra i 20 anni da official logistic partner con Formula 1, in un rapporto di collaborazione che dura però da più 40 anni. In questa stagione, i materiali che seguono piloti e team della Formula 1, a cominciare ovviamente dalle vetture, attraverseranno 21 Paesi in 5 continenti, tornando in Cina per la prima volta dopo la pandemia. A spostarli ci sono, navi e aerei con la livrea gialla, diretti da 100 tecnici specializzati, di cui 50 sempre sul posto.