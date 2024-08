Chi sono le ex di Renzo Arbore | ecco tutti gli amori e i flirt

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha vissuto una vita sentimentale molto ricca di. Tra i suoipiù celebri spiccano Mariangela Melato e Mara Venier, ma non cistate solo loro! Negli anni ’60, infatti,si è fidanzato con Vanna Brosio, famosissima cantante torinese conosciuta per aver collaborato con Mogol, con Paolo Conte e tanti altri big della musica italiana. Non solo, Vanna Brosio ha lavorato anche come valletta per Mike Bongiorno ne “La fiera dei sogni”.diTra glidiè possibile citare la cantante Vanna Brosio, venuta a mancare nel 2010. La loro storia risale agli anni ’60 e, secondo quanto rivelato dastesso nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il brano Innocenti Evasioni di Lucio Battisti è legato a un episodio della loro relazione.