Ilrestodelcarlino.it - RigenerAzioni, l’AI al servizio del Piceno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un concentrato di tecnologia applicata, intelligenza artificiale e visione d’impresa. È stato questo l’evento organizzato da, in occasione della Giornata del Made in Italy, alla Bottega del Terzo Settore. Una mattinata intensa per presentare l’impresa sociale nata per portare le tecnologie di frontiera fuori dai laboratori e dentro le aziende. Ad aprire l’incontro, è stato il videosaluto del ministro Adolfo Urso, a seguire la presidente diRoberta Faraotti, il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli, poi Claudio Gabellini Cda, Massimiliano Cataldi del teame di Stefano Soliano di C.Next.Il project manager di, Giulio Brandimarti, ha presentato le azioni dei prossimi mesi con l’arrivo diSupercalcolatore di ultimissima generazione, che sarà utilizzato per addestrare modelli di Intelligenza Artificiale, simulazioni scientifiche e di attacchi informatici, test di algoritmi ed elaborare Terabyte di dati al giorno, in tempo reale.