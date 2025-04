.com - “The Haunted” è il nuovo video degli Endless

Leggi su .com

Dopo l’anteprima esclusiva su Metal Hammer , il, “The” è disponibile nel canale youtube della band e della Ghost Record. Il brano registrato per la realizzazione delè disponibile nei principali digital stores , via Ghost Record e via Crashsound.Il brano descrive le paure che dimorano dentro ognuno di noi, rappresentate attraverso una casa in decadenza, il cui ingresso ci tufferà all’interno una dimora buia e senza via d’uscita, nel quale combattiamo contro noi stessi per vincere ciò che si cela nel nostro profondo. LINKGlisono una band Alternative/Gothic Metal nata nel 2021. Tra le esibizioni più di rilievo della band ricordiamo: nel 2022 partecipano alla seconda edizione del Titans Of Metal Fest. Nel 2023 sono headliner al Festival “Overlake”.