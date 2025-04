Sport.quotidiano.net - Mario Fermi: "La Serie A2 è la dimensione giusta per la nostra E-Work"

"L’idea di fare un passo indietro è fortissima e credo che laA2 sia laper noi". Ad affermarlo èche, pur avendo ancora negli occhi il campionato da record della sua E-, sta pianificando il futuro con grande intelligenza, pensando di rinunciare ad una A1 che sarebbe soltanto dispendiosa, per poter puntare sulle giovani, dando continuità ad un progetto che sta dando ottimi frutti. "La stagione appena terminata è stata inimmaginabile – spiega il presidente – e credo siamo stati un esempio per la pallacanestro femminile di come si possano ottenere risultati con un budget ridotto e spendendo con oculatezza. Il settimo posto è stato fantastico quanto l’ottimo campionato della B Regionale, che disputiamo con l’Under 19, laureatasi campione regionale e arrivata tra le prime sedici d’Italia.