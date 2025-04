Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere i giochi

Buongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale del match tra, gara -3 della serie di semifinali Scudetto diintravede la finale, forte del doppio vantaggio.per regalarsi una notte da protagonista e riaprire una serie complicata. Semaforo verde alle 20.30!In palio un posto al sole in finale scudetto.vuole archiviare il discorso per giocare l'all-in nella finale Scudetto contro una formazione tra Trento e Piacenza: serie in fotocopia alla sfida trae marchigiani che vede l'Itas avanti 2-0 nel confronto.raggiungono il traguardo delle 70 sfide: bilancio globale di grande equilibrio in cuiprevale per soli 3 scontri: 36-33 in favore dei campioni d'Italia in carica.