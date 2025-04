Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: doppio impegno casalingo e incontro speciale con La Rugiada

Lacontinua la sua marcia di avvicinamento alin questi Playoff contro Verona e Milano in programma sabato e mercoledì prossimi al PalaSavelli, sempre alle 20,30. Da oggi prende il via la libera vendita dei tagliandi per le due gare che rappresentano un assoluto evento per il popolo dellain una stagione assolutamente indimenticabile.Ma la M&G Scuola Pallavolo non è solo prima squadra ma anche un movimento che guarda molto al sociale. In questo contesto si colloca l’con la comunità Ladi Servigliano svoltosi nei giorni scorsi al PalaSavelli prima e durante l’allenamento della. La struttura residenziale riabilitativa Ladi Servigliano è un punto di riferimento per persone che vivono situazioni di svantaggio psichico, chiamate ad affrontare le difficoltà di un reinserimento sociale: parliamo di pazienti dai 18 e i 50 anni, con la struttura aperta 24 ore, tutto l’anno, per un massimo di 10 persone.