Oasport.it - Aglaia Pezzato: “Quando Curtis sarà al 100%… Benedetta Pilato? Qualcosa non sta funzionando”

Leggi su Oasport.it

La terza giornata di gare degli Assoluti Primaverili di nuoto di Riccione è stata il grande argomento della puntata odierna di Swim Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. Abbiamo assistito al grandissimo risultato di Sarache, nei 100 sl, ha addirittura migliorato il record italiano di Federica Pellegrini (da 53.18 a 53.01).Il commento dinon può che iniziare dalla clamorosa prestazione della 18enne azzurra: “Oggi è arrivata ad una nuova dimensione perché ogni record rappresentadi mai fatto prima. Non solo, è anche la migliore prestazione mondiale stagionale. Saranegli ultimi 2 giorni ha fatto tutto quello che doveva fare. Dalla staffetta alla batteria dei 100 sl. E pensare che diceva che questa distanza non fosse nelle sue corde. Ora, invece, la sta costruendo pezzo dopo pezzo.