I riti della Settimana Santa ecco tutti gli appuntamenti

Con le celebrazioniDomenica delle palme si è entrati nei. Stasera alle 20,30 in Duomo messa presieduta dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e concelebrata dai presbiteri. Durante la messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Quest’anno vengono festeggiati don Edero Onofri, don Alfio Rossi e don Piero Teodorani per i 60 anni di Messa; don Renato Serra per i 50 anni; don Claudio Canevarolo e don Crispin Beja Ngeleka per i 25 anni. Domani alle 18 il vescovo Caiazzo presiede la messa vespertina nella cena del Signore. Alle 20,45 adorazione eucaristica fino alle 23. Venerdì santo giorno di astinenza e digiuno. Alle 15 via Crucis dei ragazzi, in Cattedrale. Alle 18 il vescovo presiedràe la liturgiapassione e morte del Signore.