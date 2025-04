Quifinanza.it - Il prezzo del gas oggi 16 aprile 2025

Leggi su Quifinanza.it

Ildel gas16Ildel gas al metro cubo stabilito16da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, ildi un Smc di metano è fissato dai vari fornitori, che possono variare in base a offerte e contratti stipulati con i clienti.Come si compone ildel gasIldel gas in Italia è composto da diverse componenti, tra cui il costo della materia prima, i costi di trasporto, distribuzione e commercializzazione, oltre a oneri di sistema e IVA. Ogni mese, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) stabilisce ildel gas per il mercato tutelato, che riflette le fluttuazioni del mercato internazionale e le condizioni economiche generali. Questo sistema garantisce una certa stabilità ai consumatori, ma è importante tenere d’occhio anche le offerte del mercato libero, dove i prezzi possono variare significativamente.