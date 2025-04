Puntomagazine.it - Città Metropolitana, domani seduta di Consiglio: provvedimenti per strade, scuole e ambiente

L’Assemblea è stata convocata alle ore 12.00. All’esame dell’Aula, tra gli altri,per, in particolare per interventi di manutenzione straordinaria Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per, mercoledì 16 aprile, alle ore 12.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.Lasi aprirà con la surroga del Consigliere Salvatore Pezzella, decaduto in seguito allo scioglimento del Comune di Giugliano, con Anna Chiatto, prima dei non eletti nella lista Territori in Movimento alle elezioni del Consiglio Metropolitano del marzo 2023. La neo Consigliera ricopre anche l’incarico di Consigliera al Comune di Arzano.All’esame dell’Aula, tra gli altri,per, in particolare per interventi di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici ricadenti nell’area del bradisismo.