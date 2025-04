Ilnapolista.it - Lukaku, 12 gol e 12 vittorie del Napoli. Solo Retegui è stato più decisivo di lui (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Romelu, attaccante del, ha superato Maradona nella classifica all-time dei marcatori in Serie A (82 reti). Lo scrive lacon Vincenzo D’Angelo.I gol dihanno portato 36: più della metà degli attuali 68 in classificaLeggi anche:e la sgradevole compagnia di pregiudizi e scetticismo. Il campo gli sta dando ragione (Repubblica)Sullasi legge:“Scommessa vinta. Senza appello. Nonostante le mille difficoltà e anche un pizzico di diffidenza iniziale, Romelusi è presoe adesso prova a essere il simbolo del sogno di un popolo intero. Uncosì non si era mai visto prima in carriera: con i due assist confezionati per McTominay contro l’Empoli, il belga ha raggiunto la doppia cifra di assist in campionato per la prima volta. Neanche all’Inter nell’anno straordinario dello scudetto era arrivato a tanto.