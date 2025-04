Sport.quotidiano.net - Basket Forlimpopoli imbattuto: 26 vittorie, ora i playoff per la serie B Interregionale

È il punto più alto della storia del: 26in 26 partite nella quintanazionale. Dopo Pasqua, la truppa di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei si giocherà iper la promozione in.Presidente Cristhofer Gardelli (nella foto, mentre abbraccia Tumidei), avete chiuso con un primato importante, senza sconfitte: come si sente ora?"Siamo felicissimi. Per alcuni, non abbiamo ancora fatto niente. Ma io penso che chiudere imbattuti dopo sette mesi di partite sia qualcosa di unico. Quindi è fondamentale non sminuirlo. Certo, ancora il cammino è molto lungo per noi".Ora tutti vi aspettano al varco come squadra da battere. Come vivete questa situazione?"Il fatto che le altre squadre ci reputino i più forti ci inorgoglisce, ma cambia poco per noi: il nostro obiettivo, fin dall’estate, è stato quello di fare bene.