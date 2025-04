Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 16 aprile, programma, streaming, ordine delle gare

, mercoledì 16, penultima giornata deidi. Nella vasca lunga di Riccione saranno assegnati i titoli tricolori e i tempi ottenuti saranno funzionali alla conquista del pass per i Mondiali a Singapore di quest’estate.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 10.00 E 18.00Un day-4 in cui i fari saranno puntati principalmente su Sara Curtis. La 18enne piemontese ieri ha illuminato la scena con una prestazione sublime nei 100 stile libero. La giovane azzurra, allenata da Thomas Maggiora, ha migliorato lo storico record nazionale di Federica Pellegrini e portato il limite italiano sulla distanza a 53.01. Un crono davvero notevole.Vedremo se l’azzurra sarà in grado di spingersi oltre nei 50 sl in cui sarà impegnata, essendo una specialità nella quale la sua espressione di potenza in acqua è ancor più naturale.