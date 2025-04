Ilnapolista.it - Zola: «McTominay? Voglio pensare che allo United l’abbiano venduto per motivi di fair-play finanziario»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gianfrancoa proposito della sfida scudetto tra Napoli e Inter. L’ex Chelsea conosce bene sia Napoli che Milano in profondità.Leggi anche:: «Il Napoli può vincere lo scudetto, nonostante la metamorfosi contro il Bologna»: « Il Napoli è consapevole che deve vincerle tutte»Si è tornati a uno scudetto combattuto dopo due anni di domini assoluti di Napoli e Inter, oggi protagoniste del nuovo testa a testa.«Non è un caso, perché siamo dinnanzi alle più forti delle ultime stagioni. In onestà, l’Inter sta più avanti, ha un organico spaventoso, una panchina composta da calciatori che finirebbero per essere titolari in qualsiasi altra squadra. Però Conte sta realizzando un capolavoro».Cosa può fare la differenza?«La Champions, sulla quale dico che Inzaghi, se supera lo scoglio Bayern, può vincerla.