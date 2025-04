Sport.quotidiano.net - Lasersoft Riccione a un passo dalla vetta: vittoria decisiva a Teramo

Altraestremamente importante nel cammino fantastico dellain questo campionato di B1 giocato da matricola. La squadra di Piraccini va a vincere a, si avvicina sempre di più ai playoff e ora è addirittura a -1 dal primo posto. L’1-3 maturato in Abruzzo ha visto le padrone di casa più reattive nei momenti importanti del primo set., che è già retrocessa, reagisce al buon iniziose rimontando e andando in fuga, fino a chiudere sul 25-22 il primo. Nel secondo set sono Tallevi e Spadoni a suonare la carica, col vantaggioche si amplia ben presto fino al 25-19. L’ottimo ingresso in posto 4 di Bologna e la prova di Tallevi lanciano ancor più la squadra verso un terzo set dominato (25-16), mentre nel quarto c’è più equilibrio ma è comunquea spuntarla (25-22).