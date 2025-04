Inter-news.it - Il Bayern Monaco cambia dall’andata: 2 novità! Così con l’Inter – CdS

Ilsfidanel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Rispetto alla partita di andata, Kompany.OTTIMISMO – Saranno due, sottolinea il Corriere dello Sport, ledelrispetto alla partita dell’andata persa 2-1 all’Allianz Arena. E riguardano la difesa e l’attacco. Ieri sia Vincent Kompany che Harry Kane, in conferenza stampa, sono apparsi abbastanza fiduciosi nel poter rimontare lo svantaggio. Nel match giocatosi in Germania lo scorso martedì,, per larghi tratti del primo tempo, ha anche dominato il, che si è reso pericoloso solamente ad inizio partita. Ma a San Siro arriverà unferito, che proverà sin dai primi minuti ad impensierire e a fare gol a Yann Sommer. Ma con quali uomini?Inter-: Kompany dice basta alle “invenzioni”NO AGLI ESPERIMENTI – Secondo il quotidiano romano, rispetto alla partita dell’andata, Kompany dovrebbere due pedine: Raphael Guerreiro al posto di Stanisic e l’ingresso dal primo minuto di Thomas Muller.