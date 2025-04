Ilrestodelcarlino.it - Via Zeppelle, un altro passo avanti per restyling e percorso pedonale

Unnella realizzazione deldi via delle. Sono stati consegnati, infatti, i lavori di riqualificazione che permetteranno di completare illungo la via, nel tratto compreso tra via Arno e lo stadio Del Duca. Il rifacimento dei marciapiedi verrà realizzato seguendo il tema progettuale del doppio ‘righello’: la storia dell’Ascoli Calcio e il Circuito delleper gli amanti del jogging. "Un’altra opera di riqualificazione - spiega il sindaco Marco Fior- in una zona molto ‘trafficata’ dai pedoni e dagli sportivi, sia perché via delleè lo storico e naturale collegamento del centro allo stadio sia perché è molto frequentata da camminatori e runners. Proseguiamo negli interventi diper dare agli ascolani una città sempre più bella e vivibile".