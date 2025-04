Sololaroma.it - Ranking Uefa, Barcellona ko a Dortmund: Italia ancora in corsa per il quinto posto Champions

La sconfitta delin casa del Borussia– seppur ininfluente ai fini della qualificazione – ha mantenuto viva la speranzana di chiudere la stagione europea alle spalle dell’Inghilterra nel. Un piazzamento che, come lo scorso anno, regalerebbe alla Serie A cinque squadre nella prossimaLeague. Un obiettivo ambizioso, ma tutt’altro che impossibile.Inter per il sorpassoLa prima chance per l’passerà dai piedi dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, già vittoriosa all’andata contro il Bayern Monaco, potrebbe compiere l’operazione sorpasso sulla Spagna già dopo il ritorno. Un’altra vittoria garantirebbe infatti due punti pesanti nel coefficiente, portando l’davanti ai club iberici. A condizione, però, che il Real Madrid non riesca a ribaltare il risultato contro l’Arsenal: anche un pareggio dei blancos, pur eliminandoli, potrebbe far guadagnare un punto cruciale alla Spagna.