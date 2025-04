Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 aprile): Warriors e Magic vincono nel play-in e vanno ai playoff

Stasono cominciati i-in NBA, quelli dai quali parte una corsa di due mesi buoni che ha come destinazione finale l’anello. Di scena le sfide tra settime e ottave delle due conference; questa, invece, si affronteranno none e decime. I confronti di oggi sono delle prime chance, nel senso che chi li perde avrà una seconda occasione.A Est, gli Orlandotravolgono gli Atlanta Hawks per 120-95, dominando dal primo all’ultimo minuto e trovando in Cole Anthony una gran risorsa dalla panchina con 26 punti; 19 quelli di Wendell Carter Jr. e 17 (con 9 rimbalzi e 7 assist) quelli di Paolo Banchero. Per gli Hawks c’è davvero poco oltre ai 28 di Trae Young (espulso per alterco con gli arbitri nel finale di gara) e ai 15 di Georges Niang. Per iadesso c’è la sfida monstre ai Boston Celtics.