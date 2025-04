Ilrestodelcarlino.it - Nuovi professionisti per l’Arengo. Due psicologi ai servizi sociali. Brugni: "Aiutiamo le famiglie"

Tra pochi mesi, alla fine della stagione estiva, il Comune avrà a disposizione due, due pedagogisti e un impiegato amministrativo. Ad annunciarlo è l’assessore aie vicesindaco Massimiliano. Ciò in virtù della manifestazione di interesse promossa dal Ministero del Lavoro, per la quale l’Ambito Territoriale Sociale è risultato assegnatario di tali figure professionali per il triennio 2025-2027, da settembre 2025 ad agosto 2028. "Questa assegnazione rappresenta un’importante opportunità per rafforzare isul territorio, garantendo un supporto più efficace e integrato ai cittadini e alle– spiega l’assessore–. Allargheremo, pertanto, le nostre attività di azione quotidiane. Non avremo solo assistenti, quindi, ma anche altre figure che ci permetteranno di essere più attenti alle esigenze dei cittadini e più incisivi".