Olimpia Castello sfida Pescara nella penultima giornata di Interregionale

Dopo il rumoroso successo nel fine settimana in casa ai danni di Palestrina (100-82), per l’di coach Mauro Zappi è già tempo di tornare in campo per ladella seconda fase di: domani alle 20,30 infatti i nerazzurri saranno di scena aper unapoco influente per la propria classifica. Certamente i castellani, che sono decimipoule play-in Out della Conference Centro, possono ancora ambire al nono posto, ammesso che si riesca ad agganciare Palestrina nelle prossime 2 gare facendo così valere lo scontro diretto a favore ottenuto domenica sera. Ma, conti alla mano, è forse una gara più importante per gli abruzzesi, che non avendo ancora la matematica condanna della retrocessione, hanno ancora 80’ di gioco per provare a prendere Mondragone e giocarsi le chance rimanentiterza e ultima fase.