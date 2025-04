Sport.quotidiano.net - Riconoscimento Palma d’Argento al Merito Tecnico per Fipsas Ferrara

Importanteper la sezionedi, la scorsa settimana a Bologna. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme al presidente regionale Andrea Dondi, ha consegnato al presidente della sezionediPaolo Gamberoni laaldel Coni, per la promozione, sia divulgativa che didattica, della pesca sportiva nel territorio ferrarese.In campo agonistico, sui campi di gara del Po di Volano a Medelana e sul Navigabile a Migliarino ha preso il via, con la disputa delle prime due prove, il Trofeo di Serie A2. L’Italia è suddivisa in sette gironi di Serie A e le prime classificate dei sette gironi al termine delle prove valide si qualificano per la fase finale in programma per il 4 e 5 ottobre nel Canale 8000 a l’Aquila e 8 e 9 novembre alle Vallette di Ostellato per la vittoria dello scudetto.