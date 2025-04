Sport.quotidiano.net - Svethia Recanati sfida Amatori Pescara: obiettivo secondo posto nei Playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Stasera asarà di scena l’e il 27 si chiuderanno a L’Aquila i Play In Gold: è un finale di stagione che potrebbe essere ancora più positivo e gratificante. "Siamo nei– sottolinea Lorenzo Andreani, capitano della– ma se dovessimo centrare due successi nelle rimanenti gare arriveremmo secondi". Una posizione che darebbe più vantaggi nei. "Averli centrati – spiega – è già un risultato enorme, siamo una neopromossa e non era scontato disputare un torneo di vertice nella prima e nella seconda fase. Abbiamo infilato anche una serie di vittorie e ora è tutto un premio". E adesso si apre un altro capitolo. "Il bello – spiega – è che non ci saranno rimpianti perché abbiamo fatto quanto necessario. Ora vediamo dove possiamo arrivare". Adesso in testa c’è solo la partita contro l’